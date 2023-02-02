Кальво — о последствиях COVID-19: интересно, буду ли я так же хороша, как и до болезни?

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво в преддверии своей первой гонки после перенесённого коронавируса в рамках этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия) рассказала о своём самочувствии.
Напомним, спортсменка вынуждена была сняться с проходившего месяц назад «Тур де Ски» из-за положительного теста на COVID-19. Год назад по той же самой причине ей пришлось пропустить Олимпийские игры в Пекине.
«Я в порядке сейчас. Это нельзя сравнивать с тем, что произошло год назад. Конечно, смотреть Кубок мира или чемпионат Норвегии с дивана было не очень весело, но всё не было настолько серьёзно, как в прошлый раз. И у меня была другая мотивация, я хорошо тренировалась и чувствую себя подготовленной.
Я ещё не бегала по-настоящему тяжёлых сессий, и гонки, очевидно, будут чем-то совсем другим. Я слышала от других, у кого был коронавирус, что тело воспринимает бег иначе, чем упражнения. Так что в эти выходные будет интересно. Буду ли я так же хороша, как и до болезни? А возможно, ещё важнее: буду ли я так же хороша через три недели, когда начнётся чемпионат мира?» — сказала Кальво в интервью TV2.
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