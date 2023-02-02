Дмитрий Губерниев высказался о критике Астрид Якобсен за слова о возможном допуске россиян

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об олимпийская чемпионке, бывшей норвежской лыжнице Астрид Якобсен, являющиеся главой норвежского комитета спортсменов. В родной стране её критикуют за то, что она заявила, что спортсменов нельзя отстранять по национальному признаку, когда говорила о возможном допуске россиян на международные старты.
«Норвежцы затравили лыжницу Астрид Якобсен после её слов о российских спортсменах! При этом лучшая гандболистка мира Анна Вяхирева играет за норвежский клуб! И пусть играет, на здоровье — клуб-то тоже лучший в мире! Но тут норвежцы ничего не говорят, наоборот, радуются! Ибо клубу надо чемпионаты выигрывать! А как без россиянки Вяхиревой?
Точно так же и шведы: в лыжах и биатлоне многие против россиян, но, например, в НХЛ все скандинавы даже рот не разевают в сторону Овечкина и других наших хоккеистов! И чехи в НХЛ молчат в тряпочку…Там, где бизнес, национальные интересы и бабки — это другое…И без наших лыжников, опять к примеру, норвежцам больше медалей ЧМ достанется», — написал Губерниев в своём телеграмм-канале.
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