Якобсен засомневалась в своих словах о российских спортсменах после хейта в соцсетях

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, рассказала о том, как восприняла травлю в соцсетях после того, как на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) выразила мнение, что спортсменов нельзя отстранять по национальному признаку.

«Когда вы становитесь объектом такого количества хейта, вы в конце концов начинаете подвергать сомнению всё, что вы делаете», — сказала Якобсен в интервью NRK.

Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.