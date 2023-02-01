Якобсен засомневалась в своих словах о российских спортсменах после хейта в соцсетях

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, рассказала о том, как восприняла травлю в соцсетях после того, как на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) выразила мнение, что спортсменов нельзя отстранять по национальному признаку.
«Когда вы становитесь объектом такого количества хейта, вы в конце концов начинаете подвергать сомнению всё, что вы делаете», — сказала Якобсен в интервью NRK.
Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.
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