В FIS считают, что Юлия Ступак не должна тренироваться на трассах КМ во время отстранения

Член правления Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), норвежец Эрик Рёсте прокомментировал новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для граждан Беларуси и России. Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира без допуска к соревнованиям. Совет FIS принял такое решение, и я ожидаю, что оно будет исполнено», – приводит слова Рёсте VG.

Напомним, Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Тренер Ступак Юрий Бородавко сообщил, что она готовится выступить на турнире «Чемпионские высоты» по лыжным видам спорта, который пройдёт с 23 февраля по 5 марта.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).