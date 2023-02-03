Тренер сборной России Бородавко объяснил, почему лыжница Ступак тренируется в Италии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лыжница Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).

«Решили, что высота в Ливиньо подходит для подводки к главным стартам. К тому же данная высота неоднократно проверена. Как раз по этой причине было принято решение, что Ступак поедет тренироваться в Италии. Такие возможности есть.



Юлия будет тренироваться там до соревнований «Чемпионские высоты». Приедет на соревнования в Малиновку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).