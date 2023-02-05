Анамария Лампич возвращается в лыжные гонки и выступит на ЧМ в Планице

Словенская спортсменка Анамария Лампич, перед стартом сезона перешедшая из лыжных гонок в биатлон, возвращается в родной вид спорта и примет участие в домашнем чемпионате мира. На это намекнул главный тренер сборной Словении по лыжным гонкам Ола-Виген Хаттестад.

«Последний день регистрации на чемпионат мира — понедельник. До тех пор мы не хотим это комментировать, я больше ничего не скажу. Как обстоят дела сейчас? Идёт процесс. И вы можете интерпретировать это как хотите», — ответил Ола Виген Хаттестад на вопрос корреспондента Expressen о возможном возвращении Лампич в лыжные гонки.



Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года по лыжным гонкам.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.