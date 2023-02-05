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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Якимушкин ворвался в тройку, Большунов впереди всех

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Якимушкин ворвался в тройку, Большунов впереди всех
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В Красногорске прошли соревнования в спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Парфёнов. Он финишировал с результатом 2.49,88.

Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 808.
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — 549.
  3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 529.
  4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 503.
  5. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 485.
  6. Денис Спицов (Тюменская область) — 480.
  7. Алексей Червоткин (Москва) — 462.
  8. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 419.
  9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.
  10. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.
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