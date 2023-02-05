Общий зачёт Кубка России у мужчин: Якимушкин ворвался в тройку, Большунов впереди всех
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В Красногорске прошли соревнования в спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Парфёнов. Он финишировал с результатом 2.49,88.
Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
- Александр Большунов (Архангельская область) — 808.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 549.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 529.
- Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 503.
- Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 485.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 480.
- Алексей Червоткин (Москва) — 462.
- Савелий Коростелёв (Пермский край) — 419.
- Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.
- Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.
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