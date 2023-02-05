Общий зачёт Кубка России у мужчин: Якимушкин ворвался в тройку, Большунов впереди всех

В Красногорске прошли соревнования в спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Парфёнов. Он финишировал с результатом 2.49,88.

Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.



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