Шведские лыжницы поприветствовали возвращение Лампич в лыжные гонки

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Линн Сван с воодушевлением восприняли новость о возвращении в лыжные гонки словенки Анамарии Лампич, которая перед стартом текущего сезона перешла в биатлон.

Напомним, основным обстоятельством, заставившим Лампич предпринять данный шаг, стал домашний чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).

«Добро пожаловать! Я писала ей зимой, чтобы сказать, что мы скучали по ней», — приводит слова Рибом Nordic Magazine.

«Было бы очень весело, если бы она была там (в Планице. — Прим. «Чемпионата»). Если у тебя есть шанс поучаствовать на домашнем чемпионате мира, то им обязательно нужно воспользоваться», — солидарна со своей партнёршей по сборной Линн Сван.

Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года по лыжным гонкам.