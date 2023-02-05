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Вернувшийся после отстранения лыжник Волков заплакал, выиграв медаль Кубка России

Вернувшийся после отстранения лыжник Волков заплакал, выиграв медаль Кубка России
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Лыжник Сергей Волков, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, расплакался после финиша в спринте в рамках Кубка России.

В завершившемся финале мужского спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России в Красногорске Сергей Волков занял третье место. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Парфёнов. Серебро по итогам гонки завоевал Андрей Краснов.

«Эта гонка была слишком эмоциональной для меня. Я долго не бегал из-за дисквалификации, вернулся летом. Сезон для меня очень тяжело складывался. Пьедестала я ждал больше года. Для меня это очень важно», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт»

В июне 2022 года Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать Волкова на полгода, начиная с 19 января 2022 года.

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