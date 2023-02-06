Российский лыжник Панжинский: ни разу не видел, чтобы норвежцы специально уступали Клебо

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года, лыжник Александр Панжинский считает, что норвежские лыжники не уступают золотые медали соотечественнику, Йоханнесу Клебо, намеренно.

«Говорят, норвежцы не борются с Клебо? Я ни разу не слышал и не видел, чтобы норвежцы специально кому-то уступали и отдавали победу. Они могут вести командную тактику во время гонки, чтобы отсеять максимальное количество соперников, но на финише всегда борются на максимуме. По моему мнению, никто не уступал Клебо, чтобы он приписал себе очередной рекорд. Сильно в этом сомневаюсь.

Уровень готовности Клебо сейчас выше, чем у остальных дистанционщиков. Тот же Холунд, который любит взвинчивать темп – бледная тень себя в лучших гонках. Крюгер тоже не мог продемонстрировать свой максимум. Никто, думаю, Клебо специально не уступал. Это не тот рекорд, ради которого норвежцы, которые точно так же готовились, старались, которым отбираться на чемпионат мира, зарабатывать призовые деньги, будут отдавать победу напарнику. Я в этом сильно сомневаюсь», — сказал Панжинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Полное интервью с Александром Панжинским читайте на «Чемпионате»: