Призёр Олимпиады Панжинский: Степанова в этом сезоне собрала бы немало побед на Кубке мира

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года, лыжник Александр Панжинский считает, что Вероника Степанова могла бы добиться высоких результатов в текущем сезоне Кубка мира.
«Вероника Степанова на Кубке России в этом году обгоняла Наталью Непряеву, у второго места выигрывала более минуты. Фантастические результаты показывала и в спринте – привозила по 10 секунд. Этот уровень явно можно приравнять к уровню лучших лыжниц на Кубке мира.
Думаю, в этом сезоне она собрала бы немало подиумов, а может, и побед на Кубке мира. Сейчас нет такого супер-яркого лидера, как Тереза Йохауг, и в её отсутствие уровень Степановой в этом сезоне был бы явно не хуже Венг или Карлссон. Да и Наталья Непряева в этом сезоне выступает не сильно хуже, по ней можно оценить уровень Вероники. А Непряева – обладательница Кубка мира. Степанова сейчас могла бы бороться даже за лидерство в Кубке мира», — сказал Панжинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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