Айзенбихлер заявил, что анонимный разоблачитель — это прыгун из Швейцарии

Шестикратный чемпион мира, немецкий прыгун с трамплина Маркус Айзенбихлер заявил, что автор скандального признания в том, что многие прыгуны жульничают на турнирах – это спортсмен из Швейцарии.
«Швейцарский коллега, сказавший это, должен сосредоточиться на главном», — приводит слова Айзенбихлера Sport.de.
Напомним, анонимный прыгун на лыжах ранее заявил: «Практически все жульничают, я должен был принять это, иначе у меня не было бы шансов. Меры нужно было принимать раньше. Сейчас контролёры бессильны, иначе им пришлось бы дисквалифицировать половину стартового списка».
Маркус Айзенбихлер опроверг заявление соперника, заявив, что всё справедливо: «Все очень хорошо проверяют оборудование. Я убеждался в этом. Если костюм на самом деле слишком велик, он измеряет его, и вы уходите. Это не всегда дисквалификация, всё справедливо. Здесь речь идёт о спорте».
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