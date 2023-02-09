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Горнолыжница Микаэла Шиффрин эмоционально отреагировала на рекорд Леброна Джеймса

Горнолыжница Микаэла Шиффрин эмоционально отреагировала на рекорд Леброна Джеймса
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Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин отреагировала на рекорд звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Он побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков за карьеру. После матча с «Оклахома-Сити Тандер» его результативность в НБА составляет 38 390 очков.

«Я проснулась раньше будильника, и это было первой новостью, которую я увидела. Я подумала: «Вау, это круто для него». Хотя я не была уверена, что это был не сон. Было приятно осознать, что это правда.

Это ещё один пример невероятных достижений в спорте, которые будут побуждать следующие поколения раздвигать границы, бить рекорды и повышать уровень спорта, будь то лыжи, баскетбол или что-либо ещё. Мы продолжаем работать усерднее и пытаемся добиться большего», — приводит слова Шиффрин Eurosport.

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