Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Наконец-то нашёл себе компанию». Клебо опубликовал фото с Петтером Нортугом из Италии

«Наконец-то нашёл себе компанию». Клебо опубликовал фото с Петтером Нортугом из Италии
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях совместное фото с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира Петтером Нортугом из лыжного центра Passo di Lavazè, который находится в горах Италии.

«Наконец-то нашёл здесь, на высоте, себе компанию», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.

Клебо усиленно готовится к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Клебо внезапно проиграл гонку на Кубке мира. Норвежец устроил кошки-мышки с соперниками? Клебо внезапно проиграл гонку на Кубке мира. Норвежец устроил кошки-мышки с соперниками?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023