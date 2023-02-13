«Наконец-то нашёл себе компанию». Клебо опубликовал фото с Петтером Нортугом из Италии

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях совместное фото с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира Петтером Нортугом из лыжного центра Passo di Lavazè, который находится в горах Италии.

«Наконец-то нашёл здесь, на высоте, себе компанию», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.

Клебо усиленно готовится к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.