Йоханнес Клебо подтвердил, что получил шанс выступить в гонке на 15 км на ЧМ-2023

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что получил шанс выступить на 15-километровой разделке свободным стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
«Слышал, что в СМИ были дискуссии по поводу того, могу ли я бежать эту дистанцию на чемпионате мира. Конечно, я рад, что мне предоставили такую возможность. Успокаивает тот факт, что я смогу подготовиться к этой дистанции.
Знаю, что, если я в хорошей форме на чемпионате мира, я могу бороться за самые высокие места. Если нет, то не выхожу на старт. Я уже уступал своё место прежде, поэтому, если я почувствую, что не могу бороться за медали, шанс получит кто-то другой», — приводит слова Клебо TV2.
Сообщается, что в гонке от Норвегии выступят Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен и Шур Рёте. Ханс Кристер Холунд также побежит в гонке на 15 км по квоте действующего чемпиона мира.
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