Иверсен: не буду цепляться за место в сборной, если я этого не заслуживаю

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен поделился мыслями по поводу своей текущей формы.
«Я получил перерыв во время Тур де Ски. До тех пор у меня было несколько хороших гонок, затем я боролся за подиумы в туре. Затем всё пошло наперекосяк и я растерял форму.
Мои самые близкие друзья верят в меня больше, чем я сам. В Норвегии отношение ко мне сейчас неоднозначное. Мне наплевать на это. Не очень весело быть там, где я сейчас нахожусь, но это вызов, который в некотором роде забавен. Если мне удастся это пройти, это даст мне настоящее ощущение мастерства.
Я понимаю, что меня могут заменить в сборной после двух неудачных сезонов. Я не буду цепляться за место в сборной, если я этого не заслуживаю», — рассказал Иверсен в интервью VG.
На грядущем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения) Иверсен сможет принять участие только в одной гонке: мужском масс-старте классическим стилем на 50 км. Право участвовать в этой гонке ему дала победа в этом виде на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года.
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