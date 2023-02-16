FIS анонсировала ЧМ по лыжным видам спорта роликом с россиянами
Поделиться
Международная федерация лыжного спорта (FIS) анонсировала чемпионат мира по лыжным видам спорта роликом с россиянами. В частности, в видео неоднократно можно заметить трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине. Спортсмены из Беларуси также отстранены от международных стартов, они принимают участие в Кубке России.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
13:12
-
09:19
-
09:14
-
08:08
- 15 февраля 2023
-
23:40
-
13:41
-
13:23
-
11:09
-
10:59
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
15:29
-
12:38
-
00:43
-
00:21
- 13 февраля 2023
-
22:37
-
21:00
-
19:26
-
17:45
-
15:23
-
13:17
-
12:52
- 12 февраля 2023
-
23:17
-
15:21
-
14:59
- 11 февраля 2023
-
21:57
-
15:38
-
13:41
-
13:11
-
11:53
-
11:00
- 10 февраля 2023
-
15:07
-
13:52
-
13:46
-
00:15
- 9 февраля 2023
-
22:45
Партнерский контент