FIS анонсировала ЧМ по лыжным видам спорта роликом с россиянами

Международная федерация лыжного спорта (FIS) анонсировала чемпионат мира по лыжным видам спорта роликом с россиянами. В частности, в видео неоднократно можно заметить трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.



Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине. Спортсмены из Беларуси также отстранены от международных стартов, они принимают участие в Кубке России.