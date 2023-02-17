«Ему нужно, чтобы о нём всегда говорили». Лыжница сборной России — о Губерниеве
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Российская лыжница Алёна Баранова поделилась мнением о комментаторе Дмитрии Губерниеве.
«Губерниев – человек-шоу. Ему нужно, чтобы о нём всегда помнили, всегда говорили. Он гонится за цитируемостью и рейтингом, но тут важно разделять то, что он делает в эфире и в своих социальных сетях. Дмитрий очень круто привлекает внимание к тем событиям, которые комментирует. Он реально комментатор с большой буквы. Но к его деятельности вне эфира моё внимание не приковано», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, ранее Баранова одержала победу в спринте на молодёжном первенстве России в Тюмени.
Читайте полное интервью с Алёной Барановой в ближайшее время на «Чемпионате».
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