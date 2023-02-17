«Будет непросто». Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от тестирования трасс ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от тестирования лыжных трасс в Планице (Словения), где с 21 февраля по 5 марта пройдёт чемпионат мира – 2023.
«Здесь хорошие условия. Наши гонки будут проходить в чуть более позднее время: тогда солнце прогреет трассу сильнее, поэтому важно, чтобы у лыж было хорошее сцепление с трассой. Но трассы сами по себе хорошие.
Здесь довольно много крутых поворотов? Тут вопрос в том, как и на какой скорости мы будем их проходить. Но некоторые повороты и правда довольно сложные. В любом случае мы никак не можем повлиять на погоду и качество снега, он может быть подтаявшим, рыхлым или свежим. Так или иначе, здесь будет непросто кататься на лыжах!» — приводит слова Клебо TV2.
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