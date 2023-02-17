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«Будет непросто». Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от тестирования трасс ЧМ

«Будет непросто». Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от тестирования трасс ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от тестирования лыжных трасс в Планице (Словения), где с 21 февраля по 5 марта пройдёт чемпионат мира – 2023.

«Здесь хорошие условия. Наши гонки будут проходить в чуть более позднее время: тогда солнце прогреет трассу сильнее, поэтому важно, чтобы у лыж было хорошее сцепление с трассой. Но трассы сами по себе хорошие.

Здесь довольно много крутых поворотов? Тут вопрос в том, как и на какой скорости мы будем их проходить. Но некоторые повороты и правда довольно сложные. В любом случае мы никак не можем повлиять на погоду и качество снега, он может быть подтаявшим, рыхлым или свежим. Так или иначе, здесь будет непросто кататься на лыжах!» — приводит слова Клебо TV2.

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