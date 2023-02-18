У Клебо будет единственная отдельная комната среди норвежцев на чемпионате мира

Норвежские лыжники во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения) будут жить отдельно от других сборных. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо Йоханнес Хёсфлот Клебо будет единственным, у кого будет отдельная комната среди товарищей по сборной, как сообщает TV2.

Организатор чемпионата мира в Планице хотел, чтобы большинство лыжников жили в Филлахе (Австрия). Норвежская сборная отказалась от этого варианта и выбрала место в городе Тарвизио (Италия). Мотивацией данного решения было меньшее количество времени езды до до тренировочной трассы и стадиона чемпионата мира.

Норвежским лыжникам будет предоставлен доступ к фитнес-залам, столовой и общей жилой зоне.

Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года.