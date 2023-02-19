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Норвежский эксперт: раз Большунов вне игры на ЧМ, у Клебо больше шансов выиграть все гонки

Норвежский эксперт: раз Большунов вне игры на ЧМ, у Клебо больше шансов выиграть все гонки
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Бывший норвежский лыжник, а ныне эксперт Торгер Бьорн высказался о перспективах пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на грядущем чемпионате мира – 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

«Клебо так же был фаворитом на ЧМ в Зеефельде и Оберстдорфе, но раз Большунов и вся российская команда вне игры, у него появляется ещё больше шансов выиграть вообще все гонки. Действительно он сейчас в том положении, когда может выиграть все шесть гонок. Но на практике это сложно.

Не могу сказать, что он суперфаворит на победу в гонках на длинные дистанции, но точно кандидат на золото во всех трёх дистанционных гонках, при это самой трудной для него будет разделка на 15 км», — приводит слова Бьорна VG.

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