«Конечно, я нервничаю». Клебо высказался о возможности выиграть все гонки на ЧМ-2023

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, давит ли на него психологически тот факт, что он может выиграть все гонки на грядущем чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения). Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта.

«Я чувствую, что с годами начал лучше справляться с психологическим давлением, я просто не трачу на это свои силы. Конечно, вы осознаёте, что эта цель всё ближе, но, на самом деле, это положительно влияет на вас, действует на нервы. Конечно, я нервничаю, но так и должно быть, я с нетерпением жду начала. Вроде бы пока всё под контролем, но, конечно, ближе к стартам нервы начнут брать своё», — приводит слова Клебо VG.