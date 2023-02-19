«Всё ещё делаю упражнения». Йоханнес Клебо – о восстановлении после травмы бедра

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, полностью ли восстановился от травмы бедра, которую получил летом.

«В последнее время состояние действительно стабилизировалось. Улучшение шло постепенно, но я всё ещё делаю упражнения», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, в июле 2022 года Клебо травмировал заднюю поверхность бедра. Всю предсезонную часть Йоханнес был недоволен скоростью своего восстановления и высказывал опасения по поводу своего участия в гонках до «Тур де Ски», который, в итоге, выиграл.

В данный момент Клебо готовится к выступлению на чемпионате мира – 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.