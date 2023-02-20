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Сборная Норвегии поставила двухэтажный трейлер для VIP-гостей у стадиона в Планице

Сборная Норвегии поставила двухэтажный трейлер для VIP-гостей у стадиона в Планице
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Ассоциация лыжного спорта Норвегии припарковала двухэтажный трейлер для VIP-гостей у входа на стадион в Планице (Словения), где с 22 февраля по 5 марта пройдёт чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам.

«Этот трейлер предназначен для всех партнёров Ассоциации, так что он станет местом встречи наших спонсоров во время чемпионата мира», — приводит слова менеджера Ассоциации лыжного спорта Норвегии Оселинн Кроне Хеймдал TV2.

Недовольство по поводу норвежского трейлера выразила бывшая словенская лыжница Петра Майдич.

«Какого чёрта делает Норвегия? Они хотят ущемить маленькие сборные? Конечно, они могут позволить себе заплатить € 6 тыс. за парковку у стадиона для спонсоров, но команды гораздо больше нуждаются в этих местах», — отметила Майдич.

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