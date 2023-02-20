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Сундлинг передумала бежать скиатлон на чемпионате мира

Сундлинг передумала бежать скиатлон на чемпионате мира
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг сообщила, что не планирует участвовать в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам 2023 года.

«Я думала о том, какие гонки было бы разумно пробежать. Спринт — высший приоритет, но после прошлого сезона все дистанции стали актуальными. Я хотела пробежать шесть гонок за 11 дней, но теперь отказываюсь от скиатлона. Скиатлон расположен между двумя спринтерскими гонками, и мне будет очень сложно проявить себя в каждой гонке, если меня заявят в командный спринт. Моя основная задача состоит в том, чтобы выложиться на спринтерских гонках», — приводит слова Сундлинг Expressen.

Напомним, чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

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