В сборной Норвегии сообщили, что Клебо во время ЧМ минимум трижды пройдёт тест на ковид

Врач сборной Норвегии Оле Рёнсен рассказал, по какой причине норвежских лыжников будут чаще других тестировать на коронавирус на чемпионате мира – 2023, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).

«Да, в разных видах действительно предусмотрены разные правила, когда речь заходит о тестировании на коронавирус. Прежде чем переехать в основной лагерь, лыжники должны сдать тест на ковид. А потом ещё два – в третий и пятый дни. После этого тестирование проводится только при плохом самочувствии спортсмена. Прыгунов же проверяют только при наличии симптомов. Они прошли тесты во время сборов, по прибытии на ЧМ новых тестов им проходить не нужно.

Также мы отмечаем важность правильной гигиены рук. Потому что теперь мысли не только о ковиде — простуда тоже может быть очень разрушительной, особенно для тех, кто занимается кардионагрузками. Вот почему тесты на ковид чаще проводятся в лыжных гонках», — приводит слова Рёнсена TV2.

Напомним, главным фаворитом ЧМ по лыжным гонкам является пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.