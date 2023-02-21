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В FIS заявили, что сожалеют о включении кадров с Большуновым и Непряевой в ролик о ЧМ-2023

В FIS заявили, что сожалеют о включении кадров с Большуновым и Непряевой в ролик о ЧМ-2023
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Пресс-атташе Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Синне Дюрхауг извинилась за включение в ролик-анонс чемпионата мира-2023 кадров с российскими лыжниками – Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

«На самом деле, это моя ошибка. Этого бы не случилось. Но когда видео вышло, его уже поздно было менять. Туда вошли лишь небольшие эпизоды, но мы бы их не включили. Сожалею ли я? Да, эти кадры не должны были войти в видео», — приводит Дюрхауг Aftonbladet.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.

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