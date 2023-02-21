Йоханнес Клебо: победа — приятное чувство, но проиграть — худшее, что может произойти

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как в детстве мама учила его принимать поражения.

Любое место, кроме первого, Клебо считает поражением.

«Выиграть лыжную гонку, конечно, самое приятное чувство, но проиграть – худшее, что может произойти. Проиграть — это самое страшное. Поражение — более сильное чувство, чем радость победы? Нет, так не совсем верно.

Думаю, всегда так чувствовал, ещё подростком. Никогда не любил проигрывать. Это было самое худшее. Когда проигрывал, ломал лыжные палки и, конечно же, делал много глупостей и ненужных вещей. Было забавно, что мама каждые выходные угрожала, что заберёт меня из лыжных гонок, потому что так нельзя себя вести. Нужно уметь одинаково принимать поражения и победы, всегда говорила мне мама, но это не всегда просто сделать.

Важно быть хорошим неудачником. Желать успеха другим, и не в последнюю очередь, если они твои товарищи по команде. Так что я рад, что мне помогли научиться этому, думаю, что это важное качество», — приводит слова Клебо NRK.