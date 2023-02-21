Мама Йоханнеса Клебо рассказала, как учила сына правильно принимать поражения

Элизабет Клебо, мама пятикратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказала, как учила сына правильно принимать поражения.
Йоханнес рассказал, что в подростковом возрасте очень плохо вёл себя, если не выигрывал гонки. Мог сломать палки или наделать других глупостей.
«Когда мы возвращались домой после гонки, сказала, что он должен либо прибавить в скорости, либо бросить лыжные гонки. Это из-за того, что он часто очень плохо вёл себя.
Научить его смиряться с поражениями нам не удалось, он просто не создан для этого. Поэтому мы заключили сделку. Когда он злился после гонки, то получал немного времени для себя. Мог, например, уйти на какое-то время в лес. Но, когда он возвращался, ему приходилось вести себя прилично. Пришлось немало потрудиться, чтоб убедить его в этом, но в конце концов соглашение сработало», — приводит слова мамы Клебо NRK.
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