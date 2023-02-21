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Мама Йоханнеса Клебо рассказала, как учила сына правильно принимать поражения

Мама Йоханнеса Клебо рассказала, как учила сына правильно принимать поражения
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Элизабет Клебо, мама пятикратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказала, как учила сына правильно принимать поражения.

Йоханнес рассказал, что в подростковом возрасте очень плохо вёл себя, если не выигрывал гонки. Мог сломать палки или наделать других глупостей.

«Когда мы возвращались домой после гонки, сказала, что он должен либо прибавить в скорости, либо бросить лыжные гонки. Это из-за того, что он часто очень плохо вёл себя.

Научить его смиряться с поражениями нам не удалось, он просто не создан для этого. Поэтому мы заключили сделку. Когда он злился после гонки, то получал немного времени для себя. Мог, например, уйти на какое-то время в лес. Но, когда он возвращался, ему приходилось вести себя прилично. Пришлось немало потрудиться, чтоб убедить его в этом, но в конце концов соглашение сработало», — приводит слова мамы Клебо NRK.

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