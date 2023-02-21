Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал главной целью на чемпионате мира – 2023 победу в дистанционной гонке.
Среди шести золотых наград Клебо на чемпионатах мира нет ни одной в дистанционной гонке. Клебо по два раза выигрывал личный и командный спринт, а также эстафету. Более того, в дистанционных гонках чемпионатов мира Клебо вообще не поднимался на пьедестал почёта.
«План – провести как можно больше хороших дней, а цель – начать со спринта, а затем, зарядившись там, продолжить.
Я выхожу на старт, чтобы сражаться за победу. Лучше не стартовать, если знаешь, что не будешь бороться, тогда лучше дать шанс кому-то другому.
Сначала надо постараться завоевать медаль в дистанционной гонке, у меня не было таких медалей на чемпионатах мира, так что надо засучить рукава и хорошо поработать. Я с нетерпением жду. Это будет захватывающе», — приводит слова Клебо NRK.
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