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Фрида Карлссон рассказала о подготовке к предстоящему чемпионату мира в Планице

Фрида Карлссон рассказала о подготовке к предстоящему чемпионату мира в Планице
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, как проходит её подготовка к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.

«Как сказалась болезнь на подготовке? Трудно сказать, как это сказалось, не знаю. Перед обоими моими предыдущими чемпионатами мира я болела, поэтому переживаю.

Я довольно быстро вернулась к усиленным тренировками. Я усердно тренировалась перед этапом Кубка мира в Тоблахе. Победа на «Тур де Ски» была одной из целей в этом сезоне, и эта победа — одна из самых крупных, которые я когда-либо одерживала, так что это стоило того. У меня большие цели, я знаю, что могу сделать, если у меня будет хороший настрой. В это нужно просто поверить», — приводит слова Карлссон SVT.

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