Названы шведские лыжники, которые примут участие в спринте на чемпионате мира

Сборная Швеции объявила участников женского и мужского спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). Медали в спринтерских гонках разыграют уже в четверг 23 февраля 2023 года.

Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль:

Йонна Сундлинг (31 место в общем зачёте Кубка мира)

Линн Сван (39)

Йоханна Хагстрём (21)

Эмма Рибом (13)

Майя Дальквист (11)

Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль:

Эдвин Ангер (16)

Калле Хальфварссон (7)

Юхан Хегстрём (31)

Маркус Грате (80)

Сборная Швеция заявила пять спортсменок на спринт, потому что Йонна Сундлинг выиграла в данной гонке на прошлом чемпионате мира и поэтому имеет автоматическую квоту.

Чемпионат мира в Словении пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года.