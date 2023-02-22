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Названы шведские лыжники, которые примут участие в спринте на чемпионате мира

Названы шведские лыжники, которые примут участие в спринте на чемпионате мира
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Сборная Швеции объявила участников женского и мужского спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). Медали в спринтерских гонках разыграют уже в четверг 23 февраля 2023 года.

Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль:

Йонна Сундлинг (31 место в общем зачёте Кубка мира)
Линн Сван (39)
Йоханна Хагстрём (21)
Эмма Рибом (13)
Майя Дальквист (11)

Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль:

Эдвин Ангер (16)
Калле Хальфварссон (7)
Юхан Хегстрём (31)
Маркус Грате (80)

Сборная Швеция заявила пять спортсменок на спринт, потому что Йонна Сундлинг выиграла в данной гонке на прошлом чемпионате мира и поэтому имеет автоматическую квоту.

Чемпионат мира в Словении пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

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