Менеджер сборной Норвегии ответил на слова Кершоу о дизайне формы команды

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг ответил на слова чемпиона мира канадского лыжника Девона Кершоу, который в своём подкасте FasterSkier раскритиковал внешний вид экипировки норвежской команды, заявив, что спортсмены «выглядят как дерьмо».

«Слова Кершоу? В таком случае нам придётся бежать так, чтобы он не подумал, что мы «дерьмо». Я думаю, у нас и так хорошие костюмы, но мы с удовольствием примем его предложения относительно того, какими они должны быть. Было бы здорово», — приводит слова Бьервига Nettavisen.

Экипировка сборной Норвегии на текущий сезон разработана шведской компанией Craft.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).