Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Менеджер сборной Норвегии ответил на слова Кершоу о дизайне формы команды

Менеджер сборной Норвегии ответил на слова Кершоу о дизайне формы команды
Комментарии

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг ответил на слова чемпиона мира канадского лыжника Девона Кершоу, который в своём подкасте FasterSkier раскритиковал внешний вид экипировки норвежской команды, заявив, что спортсмены «выглядят как дерьмо».

«Слова Кершоу? В таком случае нам придётся бежать так, чтобы он не подумал, что мы «дерьмо». Я думаю, у нас и так хорошие костюмы, но мы с удовольствием примем его предложения относительно того, какими они должны быть. Было бы здорово», — приводит слова Бьервига Nettavisen.

Экипировка сборной Норвегии на текущий сезон разработана шведской компанией Craft.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).

Новость по теме
Девон Кершоу: норвежские лыжники выглядят как дерьмо, это похоже на издёвку от шведов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023