«Ты должен быть осторожен, Клебо!» Петтер Нортуг — о прогрессе Эдвина Ангера

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг выразил восхищение прогрессом 20-летнего шведа Эдвина Ангера в сезоне-2022/2023.
Ангер четыре раза выходил в финал спринтерских гонок на этапах Кубка мира и эффектной разножкой помог сборной Швеции завоевать серебро в эстафете на этапе в Тоблахе.
«Эдвин — безумный талант. Такой взрывной. Я был очень впечатлён тем, что он сделал в эстафете в Тоблахе. Он очень мощный. Если он продолжит так развиваться, придётся сказать: «Ты должен быть осторожен, Клебо!» Серьёзно, если Эдвин будет нормально прогрессировать в течение следующих двух лет, я думаю, он станет новым королём спринта. У него могут быть прекрасные годы впереди.
Эдвин кажется бесстрашным в общении со СМИ, и мне это нравится. Мне всегда нравились лыжники, которые осмеливаются говорить то, что думают на самом деле. Эдвин — человек и лыжник, который действительно нужен этому виду спорта», — приводит слова Нортуга Expressen.
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