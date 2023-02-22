«Вяльбе многое делает для спортсменов». Кулешова – о трансляциях и призовых на турнирах

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребёнка, высказалась о призовых и организации трансляций во внутрироссийском сезоне.
«Призовые? Не могу сказать, что меня это удивило, но когда мы узнали об этом, было приятно. Тут нужно поблагодарить Елену Валерьевну, которая как бывшая лыжница и нынешний сильный управленец всё прекрасно понимает. Она очень многое делает для спортсменов, чтобы мы не чувствовали себя ущемлёнными. Надо отдать Елене Валерьевне должное за то, что в нынешнем сезоне у нас чёткий календарь, хорошие призовые, трансляции – да, сначала любительские, а теперь будут и на федеральном ТВ», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное интервью с Анастасией Кулешовой на «Чемпионате».
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