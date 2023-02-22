Норвежский эксперт высказался об уровне ЧМ по лыжным видам спорта без россиян

Журналист норвежского канала NRK Ян Петтер Сальдведт высказался об отстранении российских спортсменов от чемпионата мира по лыжным видам спорта, который стартует в Планице (Словения).
«Присутствие российских лыжников почти никто не считает приемлемым.
Но отстранение сказывается на уровне соревнований. Чемпионат мира будет другим и в чём-то менее интересным. Больше всего это скажется на мужских соревнованиях по лыжным гонкам. В других дисциплинах и видах спорта — не так сильно. Хотелось бы, чтобы за медали боролись лучшие лыжники мира. Сейчас это невозможно, и поэтому всем приходится приспосабливаться к ситуации, которая может длиться годами, как сейчас кажется. Сейчас русские не являются частью лыжного мира», — приводит слова Сальдведта «РИА Новости Спорт».
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