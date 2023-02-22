Колумбийский лыжник финишировал с окровавленными руками в гонке чемпионата мира — 2023

35-летний колумбийский лыжник Родриго Идеус финишировал в квалификационной гонке на чемпионате мира – 2023 с окровавленными руками. Идеус несколько раз жёстко упал по ходу прохождения дистанции.
В итоге Родриго занял 33-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Его отставание от лидера составило 5 минут и 27 секунд.
«Я в порядке. Будто поучаствовал в боксёрском поединке. Мои лыжи были слишком быстрыми. Их смазывал один из моих товарищей по команде, он норвежец. Хорошо, что я смог встать и продолжить гонку. Я не расстроен. Просто это был удар по моему эго», — приводит слова Идеуса Iltalehti.
Идеус родился в Великобритании, но выступает за Колумбию. В 2008 году Родриго представил Колумбию на летних Олимпийских играх, выступив в качестве гребца.
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