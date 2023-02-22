«Какого чёрта они делают?» Норвежский VIP-грузовик взбесил соперников на ЧМ по лыжам

Норвежские лыжники продолжают удивлять лыжное сообщество в преддверии предстоящего чемпионата мира – 2023. В этот раз на парковке у входа на стадион в Планице, где проходит турнир, норвежская команда поставила двухэтажный трейлер для VIP-гостей. Позволить себе подобное не может ни одна другая сборная, поэтому появление роскошного норвежского грузовика вызвало бурную реакцию среди лыжников из других стран.

«Хотят ущемить маленькие сборные»

По поводу норвежского трейлера многие высказались резко. Одной из первых была бывшая словенская лыжница Петра Майдич.

«Какого чёрта делает Норвегия? Они хотят ущемить маленькие сборные? Конечно, они могут позволить себе заплатить € 6 тыс. за место для спонсоров на парковке и у стадиона, но команды гораздо больше нуждаются в этих местах», – отметила Майдич.

Менеджер Ассоциации лыжного спорта Норвегии Оселинн Кроне Хеймдал объяснил, почему этот трейлер вообще появился на стадионе.

«Этот трейлер предназначен для всех партнёров Ассоциации, так что он станет местом встречи наших спонсоров во время чемпионата мира», – приводит слова Хеймдала TV2.

Норвежский трейлер Фото: Ernst A. Lersveen / TV 2

«Если есть деньги, вы должны их использовать»

Но негативно отреагировали на норвежский трейлер не все. Например, тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём назвал это хорошим маркетинговым ходом, который Норвегия может себе позволить.

«Это грамотный маркетинг, и, насколько я понимаю, этот трейлер для спонсоров. Норвегия – самая богатая сборная здесь, поэтому малым странам, вероятно, немного больно видеть, что норвежцы здесь так широко развернулись, потому что у них нет возможности сделать это. Здесь у нас также будет много спонсоров, но у нас не будет трейлера, стоящего на виду. Со своей стороны, Норвегия может делать то, что хочет. Если у вас есть деньги, вы должны их использовать», – приводит слова Бистрёма Nettavisen.

На критику лыжного сообщества отреагировал тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум.

«Нас критикуют за всё. Нас критикуют за то, о чём мы не спрашиваем, нас критикуют за то, что мы спрашиваем. Мы ничего не можем сделать, не получив критики, но мы нормально живём с этим», – отрезал Носсум.

Что ж, Норвегия в лыжном спорте не стесняется доминировать и вне лыжни. Самим норвежцам это в плюс, но как это скажется на спорте в целом?