Эндрю Масгрэйв назвал гонку, которая может стать слабым местом Йоханнеса Клебо на ЧМ-2023

Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о перспективах пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на стартовавшем чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения).
«Этот сезон получился абсолютно абсурдным. Он был на лигу сильнее всех остальных. Его слабость – гонки с раздельным стартом коньковым стилем. Но он хорошо проявил себя в Тоблахе, причём я не думаю, что он был там на пике формы.
Думаю, он приберёг всё лучшее для чемпионата мира. Так что он будет хорош и на 15 километрах, но его определённо можно обыграть на этой дистанции, в то время как в некоторых других гонках, по крайней мере в этом сезоне, не похоже было, что его вообще можно превзойти.
Он фаворит спринта, его команда – фаворит командного спринта и эстафеты. Он будет фаворитом и в скиатлоне, и в марафоне. Надеюсь, кто-то из нас сможет усложнить ему задачу в разделке», — приводит слова Масгрэйва Eurosport.com.
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