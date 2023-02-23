Шистад: меня называют фавориткой в спринте? Это лыжная гонка, а не путешествие на Марс

Новоиспечённая звезда сборной Норвегии по лыжным гонкам Кристине Ставос Шистад с юмором отреагировала на заявления о том, что её называют фавориткой спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

«Меня называют фавориткой в спринте? Это лыжная гонка, а не путешествие на Марс», — приводит слова Кристине Ставос Шистад VG.

Ранее тренер сборной Швеции называл Кристине Ставос Шистад фавориткой спринтерской гонки. Данное высказывание резко прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг: «Швеция ведёт психологические игры, называя Шистад фаворитом спринта. Кристине может победить, если у неё будет удачный день, но у Швеции такая стабильная и хорошая команда с большим чемпионским опытом, которого нет у Ставос Шистад».