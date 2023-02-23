Шистад: меня называют фавориткой в спринте? Это лыжная гонка, а не путешествие на Марс

Новоиспечённая звезда сборной Норвегии по лыжным гонкам Кристине Ставос Шистад с юмором отреагировала на заявления о том, что её называют фавориткой спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).
«Меня называют фавориткой в спринте? Это лыжная гонка, а не путешествие на Марс», — приводит слова Кристине Ставос Шистад VG.
Ранее тренер сборной Швеции называл Кристине Ставос Шистад фавориткой спринтерской гонки. Данное высказывание резко прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг: «Швеция ведёт психологические игры, называя Шистад фаворитом спринта. Кристине может победить, если у неё будет удачный день, но у Швеции такая стабильная и хорошая команда с большим чемпионским опытом, которого нет у Ставос Шистад».
- 23 февраля 2023
-
00:24
- 22 февраля 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:55
-
22:10
-
21:51
-
19:00
-
17:43
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:39
-
15:33
-
15:14
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:03
-
11:46
-
11:24
-
11:05
-
10:49
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
08:52
-
08:31
-
07:56
-
06:56