Фрида Карлссон ответила на слова Лёфшуса, назвавшего её хрупкой и нестабильной

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на высказывание бывшего менеджера сборной Норвегии Видара Лёфшуса в свой адрес.
«Есть вещи, которые убеждают меня в том, что Фрида не станет абсолютной королевой лыж, как Марит Бьорген или Терезе Йохауг. Мне жаль Фриду, потому что у неё бывают тяжёлые периоды. Из-за этого она становится нестабильной и хрупкой», — заявил ранее Лёфшус.
«Люди могут думать что угодно. Я просто стараюсь не заморачиваться, а работать дальше в обычном режиме. Да, Лёфшус действительно не в первый раз задевает меня, я не знаю почему. У него нет никаких оснований так говорить. Я считаю, что он поступает неправильно. Чувствую ли я себя хрупкой и нестабильной? Нет, нет. Я чувствую себя очень стабильно! Всё просто прекрасно», — приводит слова Карлссон Expressen.
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