Петтер Нортуг: выступления Эвена меня расстраивают. Он должен проснуться

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о выступлениях брата Эвена в спринтерских гонках в текущем сезоне в преддверии спринта на ЧМ-2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Выступления брата расстраивают меня. Он чистокровный спринтер, поэтому у меня к нему высокие требования, даже когда речь идёт о гонках на чемпионате мира. Когда я вижу повторяющиеся ошибки и трусость в заездах Эвена, я думаю, что ему нужно взять себя в руки.

Нельзя совершать такие детские ошибки, какие он допускал на нескольких этапах. В Тоблахе он не проявил смелости в четвертьфинальном заезде. Надеюсь, он извлечёт урок. Эвен должен проснуться, потому что после Рождества он был совсем вялым на трассе», — приводит слова Петтера Нортуга NRK.