Джессика Диггинс: никогда не испытывала такого давления, как на Олимпиаде в Пекине
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о борьбе с давлением в преддверии спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Никогда не испытывала такого давления, как на Олимпиаде в Пекине, потому что выступала в качестве действующей чемпионки мира и олимпийской чемпионки. Это дало множество инструментов, стратегий для преодоления трудностей и ментальных уловок, которые позволили увидеть общую картину.
Текущий сезон вселил в меня уверенность. И в то же время заставил оказывать на саму себя больше давления. Но я обещаю пересечь финишную черту, оставив всю себя на трассе. Знаю, что это обещание я могу сдержать», — приводит слова Диггинс Star Tribune.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
11:27
-
11:17
-
10:52
-
10:35
-
10:17
-
10:15
-
09:54
-
09:48
-
09:32
-
09:00
-
00:24
- 22 февраля 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:55
-
22:10
-
21:51
-
19:00
-
17:43
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:39
-
15:33
-
15:14
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:03
-
11:46
Партнерский контент