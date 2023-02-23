Джессика Диггинс: никогда не испытывала такого давления, как на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о борьбе с давлением в преддверии спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Никогда не испытывала такого давления, как на Олимпиаде в Пекине, потому что выступала в качестве действующей чемпионки мира и олимпийской чемпионки. Это дало множество инструментов, стратегий для преодоления трудностей и ментальных уловок, которые позволили увидеть общую картину.

Текущий сезон вселил в меня уверенность. И в то же время заставил оказывать на саму себя больше давления. Но я обещаю пересечь финишную черту, оставив всю себя на трассе. Знаю, что это обещание я могу сдержать», — приводит слова Диггинс Star Tribune.