«Сейчас не время заниматься ерундой». Тренер Норвегии — о поведении Вальнеса на тренировке

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен выразил недовольство в связи с поведением олимпийского чемпиона 2022 года норвежского лыжника Эрика Вальнеса на тренировках перед спринтом на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«За два дня до спринта Вальнес заигрался с прыжками, сальто и всякой ерундой на тренировках. Пусть потом не приходит ко мне, чтобы рассказать о растяжении бедра. Сейчас не то время, чтобы заниматься ерундой. Немного расслабиться — это неплохо, но не накануне спринта на чемпионате мира», — приводит слова Монсена NRK.
Старт квалификации мужского спринта на ЧМ-2023 по лыжным гонкам запланирован на 14:47 мск.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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