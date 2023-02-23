Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежец Ханс Кристер Холунд не сможет защитить медаль ЧМ в скиатлоне

Норвежец Ханс Кристер Холунд не сможет защитить медаль ЧМ в скиатлоне
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум назвал список лыжников, которые выступят завтра, 24 февраля, в скиатлоне на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

В скиатлоне Норвегию представят Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рёте. Гонка начнётся не ранее 17:30 мск.

На прошлом чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ханс Кристер Холунд завоевал бронзовую медаль в скиатлоне. Золотую медаль завоевал россиянин Александр Большунов, вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.

Новость по теме
Сундбю: трасса на ЧМ-2023 в Планице будто была создана для Холунда
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023