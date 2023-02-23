Норвежец Ханс Кристер Холунд не сможет защитить медаль ЧМ в скиатлоне
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Главный тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум назвал список лыжников, которые выступят завтра, 24 февраля, в скиатлоне на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
В скиатлоне Норвегию представят Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рёте. Гонка начнётся не ранее 17:30 мск.
На прошлом чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ханс Кристер Холунд завоевал бронзовую медаль в скиатлоне. Золотую медаль завоевал россиянин Александр Большунов, вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.
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