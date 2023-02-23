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Сундбю: трасса на ЧМ-2023 в Планице будто была создана для Холунда

Сундбю: трасса на ЧМ-2023 в Планице будто была создана для Холунда
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Мартин Йонсруд Сундбю высказался о перспективах норвежского лыжника Ханса Кристера Холунда на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Этот чемпионат мира должен был принадлежать Холунду. Если бы он сам нарисовал трассу, вероятно, она была бы почти такой же, как в Планице. Как будто это было сделано для него, и, вероятно, он подавлен из-за того, что не сможет выступить на большей части турнира.

Если бы я был тренером сборной, я бы позволил Холунду делать всё, что он хочет на этом чемпионате мира. Я бы поставил всё на карту. Но я знаю, что всё работает не так. В сборной Норвегии высокая конкуренция», — приводит слова Сундбю VG.

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