Пеллегрино: в классическом спринте Клебо практически непобедим

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился ожиданиями от спринтерской гонки на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Давайте посмотрим на статистику. Посмотрим, сколько классических спринтов Клебо проиграл в своей жизни. Проанализировав эти данные, мы поймём, что он является главным фаворитом гонки. В спринте классикой он практически непобедим. Но результат, конечно, станет известен только после гонки. Я уверен, что многие его соперники тоже не намерены проигрывать, особенно французы, его товарищи по команде, да и много кто ещё.

Лично я приехал в Планицу с намерением выиграть медаль в командном спринте. Подняться на подиум в этой гонке — наша цель. Я верю, что нам это по силам. Посмотрим, как мы с товарищами по команде справимся с этим вызовом», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.