Сергей Устюгов выиграл спринт на «Чемпионских высотах», Большунов — третий
Поделиться
Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
Устюгов прошёл дистанцию за 3 минуты 03,25 секунды. Ставший вторым Александр Терентьев уступил победителю гонки менее секунды. Третьим стал Александр Большунов, ранее прошедший в финал, став лаки-лузером.
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:09
-
14:09
-
14:04
-
14:02
-
13:54
-
13:49
-
13:43
-
13:41
-
13:29
-
13:25
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:42
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
11:27
-
11:17
-
10:52
-
10:35
-
10:17
-
10:15
-
09:54
-
09:48
-
09:32
-
09:00
-
00:24
- 22 февраля 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:55
Партнерский контент