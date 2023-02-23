Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сергей Устюгов выиграл спринт на «Чемпионских высотах», Большунов — третий

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Устюгов прошёл дистанцию за 3 минуты 03,25 секунды. Ставший вторым Александр Терентьев уступил победителю гонки менее секунды. Третьим стал Александр Большунов, ранее прошедший в финал, став лаки-лузером.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.