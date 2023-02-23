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Наталья Непряева одержала победу в спринте на «Чемпионских высотах», Ступак — вторая

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Наталья Непряева прошла дистанцию за 3 минуты 36,46 секунды. Ставшая второй Юлия Ступак уступила Непряевой почти две секунды. Алёна Баранова стала третьей.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) 3.36,46.

2. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,42.

3. Алёна Баранова (Томская область) +5,18.

4. Анастасия Власова (Республика Коми) +8,71.

5. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +8,80.

6. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) +11,12.