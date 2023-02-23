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«Я в шоке». Йохауг — о доминировании шведок в квалификации спринта на ЧМ-2023 в Планице

«Я в шоке». Йохауг — о доминировании шведок в квалификации спринта на ЧМ-2023 в Планице
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала результаты квалификации женского спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Первой стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, прошедшая дистанцию за 3 минуты 22,89 секунды. Второе место заняла её соотечественница Эмма Рибом, уступившая Сундлинг 1,12 секунды. Замкнула тройку норвежская спортсменка Кристине Ставос Шистад.

«Я шоке от того, что норвежки проиграли шведкам в квалификации. Есть ли отличия в наших лыжах или шведские спортсменки иначе распорядились своими силами?» — приводит слова Йохауг NRK.

Чемпионат мира — 2023. Словения, Планица.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.22,89.
2. Эмма Рибом (Швеция) +1,12.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +2,36.

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